Ilary Blasi | lo scherzo a Totti di fronte al negozio Rolex le costa una multa

In giorni in cui si attende la prima udienza di separazione tra Francesco Totti e, lui non si nasconde più e si mostra sereno e innamorato accanto alla nuova compagna, Noemi Bocchi. La ...multata in centro a Roma. Il retroscena nel giorno del video che ha fatto più rumore, quello girato davanti al negozio Rolex, nel quale ha provocato il suo ex marito Francesco Totti, ...Le Chanel, Gucci e Co. non sarebbero gli unici effetti personali che Totti avrebbe sequestrato a Ilary Blasi per cercare di riottenere i suoi amati… Leggi ...Noemi Bocchi in tribunale a piazzale Clodio. Ma la causa tra Totti e Ilary Blasi, la cui prima udienza è prevista per venerdì 14 non c'entra nulla. La nuova compagna dell’ex capitano della Roma, ...