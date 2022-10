Il Paradiso delle signore trama 13 ottobre | Veronica fa un passo verso Gloria

Nuovo appuntamento con IlSignore , la Soap in onda su Rai1 alle ore 16.05 . Ecco cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata in onda il 13 ottobre 2022 : nell'episodio vedremo Vittorio impegnato a ...Venivano fuoricose pazzesche. A volte riuscivamo a migliorare davvero anche grandi successi, ... la hit del 2015, c'era lo zampino di Tommaso, mentre nell'album "Sputnik" c'erano pezzi ...Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Salvatore, lasciato solo da Anna, potrebbe cadere in tentazione: il feeling con Elvira è palese... e destinato a crescere!L’appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è in programma anche il 12 ottobre con la nuova puntata in prima visione assoluta. Nella ...