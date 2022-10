Firenze | al Teatro del Maggio Zubin Mehta dirige l’Ottava Sinfonia di Bruckner

... Marco Mengoni è atteso a Bologna (14 ottobre), Pesaro (16 ottobre),(18 ottobre), Roma (21 ... il 4 ottobre alPalapartenope di Napoli c'è Marracash Dal 3 al 6 ottobre all'Arena di ...Domenica 20 novembre arriverà la compagnia "Ronzinante" da Merate (Milano) con un testo di ... Domenica 27 novembre l'associazione culturale "Giardini d'Arte" di, già conosciuta dal ...Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...Si apre domenica 16 ottobre (ore 16) al Teatro Manzoni di Pistoia la nuova stagione di danza dei teatri di Pistoia. In scena i giovani talenti italiani, diretti da Alessio Carbone con 'Les italiens de ...