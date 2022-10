Edoardo Donnamaria e quella risposta imbarazzante su Alberto De Pisis

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, stiamo assistendo a molteplici colpi di scena sia a livello emotivo e, dunque, sentimentale, ma anche ironico con delle battute che, talvolta, sembrano essere delle vere e proprie frecciatine. E tra malintesi, squalifiche e punizioni, ecco giungere a uno dei momenti più rappresentativi del reality show: una domanda scomoda posta a. Nello specifico, a mettere in imbarazzo il volto di Forum, ci avrebbe pensato Charlie Gnocchi che, ormai solito fare domande scomode e surreali, nel corso della serata di ieri, martedì 11 ottobre, ha deciso di avvicinarsi amentre era appartato con Antonella. In quest’occasione, il comico ha iniziato a porgli delle domande suDee sull’ipotetico ruolo che il ragazzo avrebbe se ...

Ieri sera l'uomo si è avvicinato ae Antonella (che come al solito si erano appartati) ed ha chiesto ache ruolo avrebbe in un'ipotetica coppia con Alberto De Pisis. >>> Le Offerte ...Alessandro Basciano , ospite di Casa Chi , ha svelato cosa ne pensa die Antonella Fiordelisi , la prima coppia nata nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip . Alessandro Basciano commentae Antonella: "Non li vedo insieme" Per ...