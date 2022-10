Ancora piogge e temporali | poi dal weekend ottobrata bis con caldo e sole

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) –qualche giorno di, ma daltornanocon unabis. Nei prossimi giorni accadrà qualcosa di raro sull’Arcipelago delle Azzorre: la pressione calerà in modo significativo causando l’approfondimento di un ciclone. In pratica dal prossimo fine settimana, e per almeno una settimana, avremo il ciclone delle Azzorre che causerà maltempo verso Portogallo e Francia ma al contempo favorirà la spinta di correnti meridionali calde dal Nordafrica verso l’Italia. In Italia quindi prepariamoci a temperature simil-estive con punte di 30-32°C da sabato 15 fino almeno a mercoledì 19 ottobre. Riavvolgendo il nastro, non dimentichiamoci di quello che è previsto prima, molto importante. Lorenzo Tedici, meteorologo de ...

In seratafenomeni sulle Isole e nuvolosità in aumento altrove.nella notte anche sui settori tirrenici. Temperature minime in aumento al Nord e sulle Isole Maggiori e in diminuzione ...In seratafenomeni sulle Isole e nuvolosità in aumento altrove.nella notte anche sui settori tirrenici. Il peggioramento meteo come già anticipato si farà sentire tra stanotte e ...