Una suora canora o una cantante suora?

(Di martedì 11 ottobre 2022) Per gli amanti del musical, l’inizio della stagione teatrale milanese, si apre con uno spettacolo che lascerà il pubblico piacevolmente soddisfatto, un musical degno di Broadway: Sister Act al Teatro Nazionale. Un musical allegro, gioioso ma anche, a tratti, riflessivo. Dove la soluzione, ad eventi gravi e drammatici, la porteranno le sinergie messe insieme dai protagonisti, dove l’amicizia e i sentimenti prevarranno sui preconcetti. Perché a volte, difronte ad una situazione drammatica la soluzione può arrivare da una canzone. Cosa troverete in questo musical? Indubbiamente delle scenografie accurate, magnifici costumi, perfette coreografie, musiche coinvolgenti ma soprattutto la perfezione artistica di ogni attore. Giovani attori, che negli ultimi anni hanno raggiunto una maturità di esecuzione dei ruoli notevole. Con meravigliosa sorpresa ma anche tanta soddisfazione si assisterà ...

Le avventure dinel Far West" (12 gennaio), terza nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure, che porta alla conoscenzastoria dimenticata, quella di Maria Rosa Segale. Nata a Cicagna, ...mia cara amica,della congregazione, diceva sempre: "La ragione per cui entri non è la stessa per cui rimani". Questa è statacostante nella mia vita religiosa, il sentire cioè che la ...