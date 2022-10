Salernitana | tegola per Nicola | infortunio a centrocampo

Leggi su rompipallone

(Di martedì 11 ottobre 2022) La squadra di mistertorna in campo per preparare il prossimo turno di campionato ma, è ancora ai box Giulio Maggiore, il centrocampista ex Spezia. Gli esami ai quali si è sottoposto parlano di una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. A riportare la notizia è Tuttosport. Nei prossimi giorni l’atleta si sottoporrà a nuovi accertamenti per definire i tempi di recupero mentre il resto della squadra sarà impegnata nella giornata di domani con una sessione mattutina. Giulio MaggioreAncora incerti i tempi di recupero per il classe ’98, notizia che spiacerà ai fantallenatori ed ai tifosi dei granata. Rimangono in dubbio per il match con l’Inter anche Lovato, fermo per un lieve trauma distorsivo alla caviglia e Bohinen con buone speranze per quest’ultimo. Enrico Tiberio Romano