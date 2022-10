Roma | caso Camara | cosa è successo? Solo 18 minuti in A

- La coperta lì a centrocampo è cortissima. Un dato di fatto. Del resto, laha iniziato la stagione con l'handicap quando Wijnaldum si è fratturato la tibia prima di esordire da titolare con la maglia giallorossa: l'emorragia è stata tamponata con il cerotto Mady Camara ,...Nello fosse lo stop potrebbe durare anche 6 - 7 settimane. E quindi addio Albiceleste con ... Con la maglia dellaDybala tornerà insieme a Wijnaldum e Celik a gennaio. Dovrebbe rientrare ...Contro il Lecce, infatti, non si è alzato dalla panchina, idem contro l’Atalanta. Il guineano finora ha giocato 18 minuti in Serie A spalmati su 3 presenze. In Europa League qualcosa di più, ma senza ...Accertamenti che gli investigatori della Polstrada svolgono a ritmo serrato per risolvere un caso delicato, con risvolti internazionali. A Roma intanto sono arrivati i parenti delle ragazze ...