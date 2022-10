Roberto Capucci | lo “scultore della seta” in mostra nel Labirinto della Masone

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Seriche armature” è il nomeautunnale allestita dal maestromodanela Fontanellato (Parma), dall’8 ottobre all’8 gennaio. Opere d’arte affiancate agli abiti del geniomoda e dello stile italiano, apprezzato ovunque nel mondo e le cui creazioni sono esposte tutt’oggi in diversi musei. La moda emiliana celebra la sua carriera con queste giustapposizioni che creano “dialoghi imprevisti ed inediti e nuove suggestioni artistiche”. L’esibizione è a curaFondazioneinsieme alla Fondazione Franco Maria Ricci, con la ...

Un'esposizione al Labirinto della Masone (Fontanellato, Parma) celebra il sarto - scultore che immaginò un diverso modo di intendere i volumi degli ...Il maestro della modaè il protagonista di Seriche armature, la nuova mostra autunnale del Labirinto della Masone a Fontanellato, in programma dall'8 ottobre all'8 gennaio. Nel 1993 la casa editrice di ...La mostra «Seriche Armature» negli spazi del Labirinto di Franco Maria Ricci propone gli abiti scelti dall’editore nel 1993 per lo storico volume dedicato al grande sarto romano ...Lo stilista, oggi 92enne, è protagonista di Roberto Capucci. Seriche armature, in mostra al Labirinto della Masone fino all’8 gennaio 2023 ...