Max Giusti | chi è la moglie Benedetta Bellini | “Non sono geloso | perché starei malissimo”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Chi è, ladi Max? Sulla donna si conosce davvero poco. Nonostante la notorietà e il successo del marito,ha sempre preferito mantenere riserbo e discrezione sulla sua vita privata anche se diverse volte è apparsa su alcuni settimanali di gossip proprio in compagnia del marito.e Max sisposati nel 2009 e da allora tra i due non c’è stato mai uno screzio né tantomeno un litigio. Un amore travolgente e passionale che la coppia ha voluto celebrare con un bellissimo matrimonio tenutosi nel 2009 a Ostia Antica. Dal loro amorenati due figli: Matteo il primogenito nato nel 2010 che oggi ha 11 anni e poi nel 2012 è arrivata Caterina. Che dire Maxe la sua amata ...

Chi è la donna che ha conquistato il cuore die lo ha reso padre di due bellissimi bambini Ecco tutto quello che non sai su Benedetta Bellini! Non è un personaggio della televisione e, infatti, dalle informazioni che circolano sul web ...Sarà il travolgente talento di, protagonista dell'attesissima commedia musicale tratta dalla sceneggiatura del film di Mario Monicelli, a 'tagliare' idealmente il nastro dell'apertura ...Roma, 10 ott. (askanews) - Con l'omaggio a Roma e alla romanità, nonché alla tradizione gloriosa della commedia all'italiana, il Teatro Sistina riparte con Il Marchese del Grillo, per la regia di Mass ...Roma, 10 ott. askanews) – Con l'omaggio a Roma e alla romanità, nonché alla tradizione gloriosa della commedia all'italiana, il Teatro Sistina riparte con Il Marchese del Grillo, per la regia di Massi ...