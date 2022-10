(Di martedì 11 ottobre 2022) La premio Nobel par la PaceYousafzai è giunta oggi in, suo Paese natale, in visita alle comunità vittime di recenti inondazioni che hanno devastato intere zone rurali, a dieci...

Agenzia ANSA

fu trasportata d'urgenza nel Regno Unito dove fu operata e si salvò. Nel 2014 fu insignita del premio Nobel per la pace, la più giovane nella Storia a riceverlo. Ormai residente in Gran ...... da Tony Blair a Condoleezza Rice, passando per Bill Gates, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Greta Thunberg,Yousafzai, la Regina Rania di Giordania, Giorgio Parisi, Anthony S. Fauci, ... Malala torna in Pakistan, 10 anni dopo l'attentato - Ultima Ora La premio Nobel par la Pace Malala Yousafzai è giunta oggi in Pakistan, suo Paese natale, in visita alle comunità vittime di recenti inondazioni che hanno devastato intere zone rurali, a dieci anni es ...