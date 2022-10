Locomotore in fiamme | muore l’operaio alla guida del treno-cantiere

(Di martedì 11 ottobre 2022) Un operaio di una ditta appaltatrice esterna a Rete ferroviaria italiana (Rfi) è morto stanotte nella stazione sotterranea di Sanremo (Imperia). L’uomo eradeldi unche ha preso fuoco., trevigiano di 55 anni, era impegnato in lavori di manutenzione della linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia. Stava lavorando al sistema di cambio del, che, a quanto si apprende, era pieno di olio. Sul caso la magistratura ha già aperto un fascicolo, ma al momento non si conosce ancora l’ipotesi di reato, che sarà valutata sulla base della relazione degli investigatori. Il convoglio, che veniva utilizzato per la manutenzione notturna della linea, tra Ventimiglia e Taggia, era formato da due locomotori diesel e quattro ...

