Kryvyi Rih | 98 minatori ancora intrappolati

Ucraina, 98 minatori bloccati in miniera

Novantotto minatori sono rimasti intrappolati nel sottosuolo per una interruzione di corrente causata dai bombardamenti russi su Kryvyi Rih, nell'Ucraina meridionale. Lo scrive Ukrinform, sottolineando che stanotte è prevista l'operazione di salvataggio. Secondo Vilkul, un totale di 854 minatori erano bloccati in 4 miniere di Kryvyi Rih.

"Prendete i bambini dalle strade, seguiteli insieme al rifugio", gli appelli sui social

La resistenza in una delle città ucraine colpite dai missili lanciati ieri sul paese da Putin. Nella notte, il salvataggio di 98 minatori rimasti intrappolati sottoterra. Gli appelli di Oleksandr Vilkul.

Sarebbe stata completata nella notte l'operazione di evacuazione per i 98 minatori bloccati in 4 miniere dell'area di Kryvyi Rih a seguito del lancio di missili russi.