Agenzia ANSA

Omaggi da tutta l'per l'ottantesimo compleanno della superstar di Bollywood Amitav Bachchan. L'attore, noto nel Pase come BigB, è letteralmente adorato dai fan, anche per la sua proverbiale generosità. Insignito ...Basta pensare al trattamento inflitto ai musulmani indagli induisti e, sempre ai musulmani, ... presidente, che70 anni il 7 ottobre. Non suona di buon augurio, invece, il Nobel per la ... India: compie 80 anni Amitav Bachchan, superstar globale - Mondo Omaggi da tutta l'India per l'ottantesimo compleanno della superstar di Bollywood Amitav Bachchan. L'attore, noto nel Pase come BigB, è letteralmente adorato dai fan, anche per la sua proverbiale gene ...I giovani sarebbero riusciti a chiarire di non aver nulla a che fare con il terrorismo: «Tas» era l’acronimo di «Tagliatelle al sugo». Ma per i media locali potrebbero essere accusato anche di altri e ...