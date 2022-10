“È morto | non doveva succedere” Marica Pelleginelli | dolore e rabbia per l’ex di Ramazzotti

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il suo è uno sfogo in piena regola.Pellegrinelli,moglie di Eros, fa una denuncia e utilizza i social per mostrare tutto il suo rancore e la suaper quello che è successo. Il suo caso non è isolato: nella zona in provincia di Bergamo tra Gorlago e Carobbio degli Angeli sono accaduto episodi analoghi. Ma questo non basta, anzi è un’aggravante e sono anche sti avvisati carabinieri e guardia forestale. Nel dettaglioPellegrinelli spiega che il suo cane è stato avvelenato. Si chiamava Atena ed era una cucciola di poco più di un anno. Ha mangiato un boccone avvelenato mentre faceva una passeggiata con il padre delmoglie di Eros. Il post è lungo ePellegrinelli mostra tutto il suo livore: “Lei è ...

RomaToday

...èper l'impatto con un treno, era nota fino a ieri. Leggi Anche Bombe su Kiev, 'obiettivo delle rappresaglie di Mosca è fiaccare il popolo ucraino. La guerra vera per la 'dottrina russa'è ...... Adam Cooper, ha detto che l'agente ha ' lottato con un individuo armato ' prima di sparare, ma...svolge le indagini sui decessi - ha confermato al Sun Herald che Jaheim è stato dichiarato... Non risponde alle chiamate del figlio: trovato morto in casa Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens .... L'uomo è stato portato via dai carabinieri, che conducono le indagini. All'arrivo dei militari l'uomo era ancora in casa - El Gheddassi Tarik, questo il nome del marito della vittima, era già noto ...