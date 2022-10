Arresto Alessia Piperno | l' Iran | ' Stranieri rispettino le nostre leggi'

- La ragazza italiana è accusata di avere preso parte alle manifestazioni contro il governo. Il Papà nega che la figlia sia scesa in strada per partecipare alle ...Piperno, le autorità locali contro la ragazza: 'Gli stranieri rispettino leggi' Dall'Iran non arrivano ancora buone notizie sull'diPiperno . La 30enne romana, agli ...La ragazza italiana è accusata di avere preso parte alle manifestazioni contro il governo. Il Papà nega che la figlia sia scesa in strada per partecipare alle proteste ...I cittadini stranieri che si recano in Iran per turismo o per affari devono rispettare le leggi del Paese. È quanto affermato dal portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Nasser Kanaani, facen ...