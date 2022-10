Anzio | usano l’auto come ariete per svaligiare il Bingo ma il colpo fallisce | ladri in fuga

(Di martedì 11 ottobre 2022)– Momenti di paura alle prime luci dell’alba ad, dove verso le cinque del mattino, delle persone hanno tentato di entrare all’interno deldiper commettere un furto. Secondo quanto si apprende dai Carabinieri di, hanno utilizzato un’auto rubata poche ore prima, sempre ad, con la quale hanno spaccato la vetrata dell’attività. Non riuscendo nell’intento, però, isi sono dati allacon un’altra auto per le strade di. Secondo i militari dell’Arma si tratta almeno due malviventi, che avrebbero operato con volto incappucciato. Nessuna persona risulta ferita e daldinulla è stato asportato. Per l’attività resta il danno strutturale, ancora in ...

