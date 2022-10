Treviglio | scontro frontale tra due auto | tre feriti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 ottobre 2022)tra duedomenica sera intorno a. Poco prima delle 23 due mezzi si sono scontrati in via Roggia Vailata, all’altezza del centro di Padel, all’intersezione con via Roggia Vignola. Le tre persone coinvolte, ferite fortunatamente in modo non grave, sono rimaste intrappolate negli abitacoli delle rispettive vetture: gli sportelli non si aprivano, l’incidente aveva deformato le lamiere bloccando le portiere. Per consentire agli operatori del 118, arrivati sul posto con due ambulanze e un’medica, di soccorrere i, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco volontari di, che hanno sbloccato gli sportelli e liberato i tre occupanti. Uno è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di ...