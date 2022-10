Ticket To Paradise primo al box office italiano | 60 milioni totali per George Clooney e Julia Roberts

In testa alla classifica, dopo la commedia romanticaTodistribuita da Universal Pictures, con appunto il'sicuro' formato da George Clooney e Julia Roberts che al suo esordio ha portato in sala più di 100mila spettatori con la ...Dopo un giro di anteprime la settimana scorsa, la commediatocon Julia Roberts e George Clooney si è guadagnata il primo posto al boxoffice italiano del weekend , incassando in totale 834.800 euro. Una leggera guerra dei sessi, con due ex che ...George Clooney e Julia Roberts conquistano i cuori del pubblico italiano con la commedia romantica Ticket To Paradise, campione di incassi sui mercati internazionali con 60 milioni. George Clooney e J ...Ticket to Paradise vince il weekend al box-office italiano, seguito da Siccità e Dante. Ottima tenuta per Smile ...