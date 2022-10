Roma | due turiste travolte e uccise sulla A24 | fermato automobilista

(Di lunedì 10 ottobre 2022)– E’ stato identificato l’che era alla guida dell’auto che sabato sera, sull’A24 all’altezza di Tor Cervara, ha investito e ucciso duebelghe che si erano fermate a prestare soccorso ad un’altra vettura. A quanto si apprende infatti, per l’incidente una persona è stata bloccata e identificata e la sua posizione è ora al vaglio della polizia stradale. (fonte Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ...

...Dewildeman e Wibe Bijls eranoragazze belghe, originarie di Menen, nelle Fiandre al confine con la Francia . Entrambe 25 anni, entrambe impiegate nel settore della ristorazione, erano aper ...Poco prima delle 7 di oggi, lunedì 10 ottobre, e per circaore e trenta minuti, sull' autostrada A1 Milano - Napoli, all'altezza del km 273, è stato chiuso ... che da Bologna sono diretti verso...Le due 25enni sono state travolte sulla bretella della A24, in direzione Roma, all’altezza di Tor Cervara. Nella Capitale per una vacanza, erano intervenute per prestare soccorso ad alcune persone ...La Roma è in ansia per Paulo Dybala. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino oggi sarà sottoposto a esami ...