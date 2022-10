Pioli | “Dest come Dalot? Non lo so | ma credo molto nelle sue qualità”

La squadra diè troppo rimaneggiata. A differenza di un Chelsea che gira a mille e che ha in ... Le probabili formazioni di Milan - Chelsea MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Ttruanu;, Kalulu, Tomori, ...arriva da una squadra molto più di palleggio, più tecnica e meno verticale come il Barcellona. ... tutte le notizie di chelsea milanLeggi i commenti Champions league: tutte le notizie [ { "@..."Dimostriamo che la sconfitta di Londra è stata un'eccezione, non la normalità". Stefano Pioli ha suonato la carica in vista di Milan-Chelsea, crocevia importante per il cammino in Champions League, e ...Dopo lo 0-3 di Stamford Bridge, i rossoneri sono chiamati a vincere per non perdere le chance di qualificazione. L'allenatore alla vigilia dà la carica alla squadra, così come Tomori: "Londra va risca ...