(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Al momento il punto fermo resta che "non si torna indietro rispetto alla necessità di avere capi gruppi parlamentari di rappresentanza femminile", come ha detto Enrico Letta nella Direzione di giovedì scorso. Nell'autonomia dei gruppi ovviamente, sottolineano dal Nazareno. Ma sui nomi non c'è ancora una definizione. Domani Enrico Letta sarà a Madrid. Il dossier sulle presidenti dei gruppi comunque dovrà chiudersi a breve, il tempo ormai stringe. All'organizzazione dei gruppi e alla griglia dellesaranno dedicati igiorni, si fa sapere. La nuova Direzione del Pd - quella 'operativa' sul congresso annunciata nell'ultima riunione - verrà fissata dopo l'avvio della legislatura e le 'pratiche' connesse. Sul versante delle...

**Pd: risiko capigruppo e incontri per nomine istituzionali nei prossimi giorni** La nuova Direzione del Pd - quella 'operativa' sul congresso annunciata nell'ultima riunione - verrà fissata dopo l'avvio della legislatura e le 'pratiche' connesse. Sul versante delle nomine ...