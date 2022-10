Occhetto consiglia il Pd | ' Serve un' anima di sinistra | si faccia un esame di coscienza'

Achilleha auspicato un esame di coscienza da parte del Pd e, in un'intervista a La Stampa, ha parlato di quelli che dovranno essere i passi delle forze di sinistra per ricostruire un patto comune. "...L'attenzione al dress code rimbalza dal '94, quando Achillein abito marrone perse il ... Su Calenda e Renzidi descriverne la " scarsa affidabilità ". Il primo ironizza: "Finire sul ...Occhetto: «Consentitemi un consiglio a Letta, Conte, Calenda, Fratoianni e a tutti coloro che si professano di sinistra: riunitevi in una stanza, guardatevi negli occhi e chiedetevi: vogliamo continua ...L'ex Presidente del Consiglio a Repubblica: «Non cambiamo nome. Bisogna tornare tra la gente per parlare di problemi concreti». Occhetto: ...