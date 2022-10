La storia della truffatrice 31enne è stata resa nota grazie al serial Netflix “Inventing Anna”

Leggi su iodonna

(Di lunedì 10 ottobre 2022)Sorokin, in arteDelvey, la giovane finta ereditiera che è riuscita a truffare un bel numero di ricchi newyorchesi, è uscita dal carcere e si trova adesso agli arresti domiciliari, in attesa del provvedimento di espulsione. X La veraSorokin va ai domiciliari La– come la maggior parte saal...