Kiev | tre forti esplosioni in città Bombe a Zaporiszhzhia | un morto

Sono almeno quattro, e noncome riportato in precedenza, le esplosioni che questa mattina hanno colpito il centro di. Lo riporta il Kyiv Independent in un tweet. "La mattina del 10 ottobre ci sono state almeno 2 ...Stamattina uditeforti esplosioni a. Il presidente russo Vladimir Putin ha convocato per oggi il suo consiglio di sicurezza dopo aver accusatodi aver commesso un "atto terroristico" organizzando l'...Tre forti esplosioni sono state udite questa mattina nel centro di Kiev: lo riferiscono giornalisti dell'agenzia di stampa Afp sul posto. Le esplosioni sono avvenute intorno alle 8:15 ora locale ...Almeno tre forti detonazioni nel centro di Kiev alle 8.15 locali (7.15 in Italia) nel quartere di Shevchenkiv, area centrale nella città ucraina. E' quanto ha confermato il sindaco Vitaly Klitschko ...