Undici importanti infrastrutture in otto regioni ucraine e asono state, parte delle regioni è senza elettricità, tutti i servizi stanno cercando di ripristinare le infrastrutture. Lo riferisce Suspilne citando la portavoce della polizia ..."L'Italia è inorridita dai vili attacchi missilistici che hanno colpito il centro die altre ...pressione sulla Federazione Russa e degli aiuti per il ripristino delle infrastrutture", ... Kiev, danneggiate infrastrutture, parte regioni senza luce - Ultima Ora Mondo Guerra in Ucraina, a Kiev esplosioni nel centro della città. Questa mattina la capitale ucraina è stata attaccata: danneggiate varie zone del centro. Ci sarebbero… Leggi ...Undici importanti infrastrutture in otto regioni ucraine e a Kiev sono state danneggiate, parte delle regioni è senza elettricità, tutti i servizi stanno cercando di ripristinare le infrastrutture. (A ...