Governo | Todde | ' appello Letta tardivo | no a opposizione unica con Pd' **

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "L'all'unità andava fatto prima delle elezioni e non dopo. Mi sembra davvero paradossale che l'attuale dirigenza dem proponga adesso un dialogo avendo capito di aver sbagliato tutte le scelte politiche negli ultimi 3 mesi. Vogliono fare un'dopo settimane in cui ci hanno attaccato ogni giorno preferendo parlare di agenda Draghi e di voto utile mentre noi giravamo l'Italia parlando di agenda sociale e difesa degli ultimi? Dai banchi dell'non dobbiamo stringere nessuna alleanza". Lo dice all'Adnkronos Alessandra, viceministra al Mise nonché vicepresidente del M5S, commentando l'all'unità dell'mosso dal segretario dem, Enrico. "Se il Pd vorrà seguirci sui ...

...e presidente del partito oltre a quella professionale saranno utili nel prossimo. ... Si tratta dei pentastellati Alessandrain Lombardia, Elisa Scutellà in Calabria e Valentina Barzotti, ...Lo è stato quando era aldel Paese, lo ha dimostrato durante le elezioni - presentandosi ... Il lavoro della neo deputata e vice ministra uscente Alessandra, a beneficio di tutto il ... Alessandra Todde a Fanpage.it: Il Pnrr l'ha ottenuto Conte, non Meloni: ora deve governare il M5S Concluso il summit di Arcore: "Presto governo forte. Fatti passi avanti". La Lega: "Pronta la nostra squadra". A Roma manifestazione nazionale della Cgil. La leader di FdI in sulle proteste contro di ...Vertice al Mise: “La produzione non deve fermarsi, la Regione tutela e accompagna i lavoratori nella fase di transizione” ...