Fango e detriti sulle strade del Maceratese dopo la bomba d' acqua

Teleuniverso

sulle strade del Maceratese dopo la bomba d'acqua : Matelica il comune più colpito, dove i binari della stazione si sono trasformati in fiume, così come le strade del paese. Allagata ......siciliana hanno trasformato le strade di Trapani in fiumi di. La situazione sembra essere davvero critica, specialmente per alcune abitazioni ai piani bassi che sono state inondate da. ... Roccasecca - Strada ricoperta da fango e detriti: chiusa via Torretta L'improvvisa furia del maltempo ricopre una strada da acqua e fango. A Roccasecca è stata chiusa via Torretta ... «Abbiamo allertato la Provincia e il pronto intervento per la rimozione dei detriti ...Una frana alimentata da inondazioni e giorni di pioggia torrenziale ha travolto il villaggio di Las Tejerías, nel Venezuela centrale, provocando la morte di ...