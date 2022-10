Fabrizio Romano | Jurgen Klopp protegge ancora Darwin Nunez | “Mi piacciono molto i suoi movimenti | sono…

(Di lunedì 10 ottobre 2022): "Mi, sono davvero buoni e naturali. È qualcosa che non avevamo in quel modo prima". #LFC "Questo è ciò che mi piaceed è per questo che sono sicuro che andrà tutto bene". pic.twitter.com/ImedjrUMSO —(@) 8 ottobre 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Calcio Spezia

Martens e lo zainetto Invicta ('Mai fatto un saluto', giura lei; però, in piena campagna ...RonconeCome riportato da, però i bianconeri non sarebbero l'unica squadra interessata al portoghese: il Barcellona sembra essere pronto ... Fabrizio Romano: "Per Ampadu nessuna opzione di riscatto in favore dello Spezia" (TWEET) Il fondo del Qatar che controlla il PSG ha deciso di investire anche sul Braga, acquistando delle quote del club portoghese ...Le parole del match winner pontino che analizza la gara contro il Falaschelavinio e ill momento della sua squadra ...