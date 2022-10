Arsenal-Liverpool 3-2 | malore di Gabriel Jesus in campo | VIDEO

Grande spavento all'Emirates durante il match di Premier League tra: al 57' l'attaccante brasiliano ex Manchester City cade a terra colto da un apparente malore dopo un contrasto fortuito. Solo spavento approfondimento Premier, rissa tra Conte e ...L'ex giocatore diè indagato dalla polizia, ma si dichiara per ora innocente e estraneo ai fatti Jermaine Pennant, ex giocatore di, è indagato dalla polizia dopo che è stato ...Grande apprensione da parte di tutti i presenti, giocatori per primi. Immediati i soccorsi, ma anche la ripresa del brasiliano, che dopo poco si alza e riprende a giocare. Tanto da procurarsi, 19 ...Gabriel Martinelli è uno dei grandi protagonisti della cavalcata in Premier dell'Arsenal. L'attaccante brasiliano, a segno ieri contro il ...