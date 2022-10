Al Palazzo Blu di Pisa arrivano in mostra “I Macchiaioli”

Non quella di unistituzionale, ma pur sempre con una bandiera tricolore sullo sfondo, ... abito, camicia bianca e cravatta rossa. Presentata alla folla presente in piazza a Madrid come " ...È stata inaugurata ieri la mostra più attesa aldi Pisa che, fino al 26 febbraio, ospiterà 120 opere tutte riconducibili ai pennelli dei Macchiaioli; un gruppo di giovani artisti " attivi principalmente in Toscana - che nella seconda ...Nella città della torre pendente 120 opere del tardo '800 verranno esposte al Palazzo Blu. Una mostra che, dall’8 ottobre al 26 febbraio, ripercorrerà l’elettrizzante rivoluzione artistica di alcuni g ...Tra facciario (provvisorio) e interventi green, a Montecitorio e Palazzo Madama è countdown in vista della prima seduta della XIX legislatura ...