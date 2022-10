Udinese-Atalanta | le formazioni ufficiali | lotta al vertice

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ad inizio stagione forse nessuno si sarebbe aspettato uno scontro altra queste due squadre.invece stanno regalando spettacolo e gioia ai propri tifosi, mettendo in evidenza quanto la forza del gruppo possa avere la meglio sulla qualità dei singoli giocatori. I friulani, grazie ad un gioco esplosivo, stanno asfaltando chiunque, mentre l’, con un impatto più cinico, sembra quasi risparmiare le forze e sfruttare quelle poche e ghiotte occasioni. Ecco, di seguito, ledi, gara valevole per la nona giornata di Serie A. L’occupa il quarto posto – con una gara in meno del Milan – a quota 19 punti, grazie alle sei vittorie consecutive. Il lavoro di Andrea Sottil ...

Torino - Empoli 1 - 1.e Napoli chiamate a replicare al Milan, stasera Roma - ...17 Sfida al vertice nella nona giornata di Serie A , ma le protagoniste non sono quelle attese a inizio stagione. Alla Dacia Arena si sfidano infatti l', terza a 19 punti, e l'in vetta a 20, a pari merito con il Napoli. Alle 15:00 sarà battaglia tra gli undici di Sottil e quelli di Gasperini , che festeggia le 300 panchine in ...Vigilia di Udinese-Atalanta, nel dettaglio le parole del tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini. Il record di panchine per questa società è una cosa bellissima che mi ha cambiato la vita… Leggi ...Ma al di là di questo, la sua Udinese è la sorpresa di questa prima parte di stagione, così come lo era stato l’Ascoli raccolto in B alla vigilia di Natale del 2020 con soli 6 punti e un piede e mezzo ...