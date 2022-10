Firenze Post

'Rimarchiamo quanto già detto in precedenza: la mancanza dia Piacenza, come in tantissime altre città, non è percezione ma realtà. Ladel Solo24ore però riguarda anche la ...... che risultano al primo posto dellasulle intenzioni di spesa per i prossimi mesi, ...scelgono la vendita diretta perché questo modello risponde in pieno alle loro esigenze di... Sicurezza, classifica Sole24Ore: la Toscana e Firenze (7° posto) non brillano. I principali reati denunciati In classifica generale Firenze si situa al 7° posto, dietro Milano, Bologna, Torino e Roma, ed è seguita immediatamente da altre due città toscane, Prato (8), Livorno (9) ...Tramite l’accordo viene istituita la ‘Stop Work Authority’, che prevede l’autorità, per ogni lavoratore, di interrompere i cantieri o il proprio lavoro quando questi potrebbero presentare rischi per l ...