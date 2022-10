Quanto guadagna Elenoire Ferruzzi al GF Vip? La cifra spiazza

Leggi su chenews

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tra i tanti volti di questa edizione del GFha sicuramente attirato l’attenzione generale.per la sua partecipazione? La settima edizione del Grande Fratelloha messo in luce tantissimi volti. Alcune personalità hanno attirato decisa attenzione e, come ben sappiamo, hanno generato tanta curiosità negli spettatori. Una curiosità che si lega anche al compenso per essere nella casa. Fonte foto: Screen TvTra i tanti partecipanti di questa edizione, uno dei volti che sta più spiccando è quello di. La star del web, in queste settimane, è stata sempre più protagonista. Cosa che ha portato tanti occhi su di se. La sua entrata in scena, infatti, era molto attesa da tantissimi ...