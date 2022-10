Quanto costa l’auto di Pierfrancesco Favino? Una scelta atipica

Leggi su chenews

(Di domenica 9 ottobre 2022)è uno dei nomi più amati del cinema italiano ed attira su di sé sempre tante curiosità, tra cuila sua auto: ecco qual è il modello è il prezzo di listino. Sono ormai diversi anni che la settima arte italiana è rifiorita non solo sul suolo nazionale, ma anche internazionale. Tanti sono i nomi che stanno dando lustro al settore cinematografico, tra questi c’è indubbiamente anche l’attore romano, interprete camaleontico e versatile, in grado di spaziare da un ruolo ad un altro con disinvoltura. Ma sapere che macchina guida? fonte foto: AnsaQuando pensiamo al cinema di casa nostra non possiamo non pensare acome uno dei più grandi attori sulla scena. Un talento unico, protagonista di decine di film che hanno ...