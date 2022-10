LIVE – Gubbio-Rimini | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Calciomagazine

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ]: . A disposizione: RIMINI: . A disposizione: Reti: La presentazione del match QUI- Braglia dovrebbe affidarsi al modulo 3 - 4 - 2 - 1 ...Una ricca offerta che va anche ben oltre gli eventi, e che vanta anche una vasta selezione di ... Andrea Calderoni ore 17:30 Serie C 7a Giornata Girone B:vs Rimini (diretta) Telecronaca: ... Gubbio – Rimini: diretta live e risultato in tempo reale La diretta live di Gubbio-Rimini, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C 2022/2023. Entra nel vivo il campionato di Lega Pro che, anche quest’anno, senza ombra di dubbio, reg ...La partita Gubbio - Rimini di Domenica 9 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la settima giornata di Serie C ...