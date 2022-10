Italia-Brasile | Bertolini | “Fare questo tipo di partite per noi è il top”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Milenaha parlato alla vigilia di, amichevole di lusso in programma domani (lunedì 10 ottobre) al ‘Ferraris’ di Genova. Queste le sensazioni della nostra CT: “Loro sono una squadra molto forte. La mia idea inanno di avvicinamento al Mondiale è disfide contro formazioni molto forti. Al Mondiale troveremo squadre dilivello e se vogliamo migliorarci e crescere, questa è la strada. Poi è chiaro che sarà una strada anche difficile e di sofferenza, però credo che per una calciatricedisia il top. Pia Sundhage? E’ un’allenatrice molto brava, con grande esperienza nel calcio femminile e credo che ilabbia fatto un grande acquisto ...

