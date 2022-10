Inter | Dzeko svela un retroscena su Handanovic | le parole

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il numero 9 nerazzurro Edin, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la doppietta contro il Sassuolo che ha regalato all’tre punti fondamentali per la classifica. Il bosniaco ha sottolineato l’importanza del capitano Samirall’no dello spogliatoio, anche quando quest’ultimo non viene schierato negli undici titolari. “Il discorso è stato importante, sì. Samir è un giocatore e un uomo importante per la squadra e per lo spogliatoio: quando parla lui tutti stiamo zitti e ascoltiamo, è giusto così“.Dichiarazioni “Ultimamente i risultati non andavano bene, ci siamo messi a parlare tutti insieme e sono uscite due vittorie importanti. Però questo non basta, bisogna continuare così”. Dopo un periodo difficile, ...

