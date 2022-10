Incidente a Passo Corese | auto impatta giovane motociclista

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nessun ferito nell’impatto sulla SR 313, aFARA SABINA – Intorno alle ore 18 una Renault hato contro unche era alla guida di una moto. L’è accaduto a, sulla SR 313, svincolo via Antonio Gramsci. La dinamica è ancora da chiarire. Non si registrano feriti. L'articolo proviene da Sabina Online.

