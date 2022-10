Giovanna Botteri stupisce lo studio | il gesto inaspettato in diretta | GUARDA

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Donne, vita, libertà”. Questo il motto della protesta in Iran, con le donne che si tagliano i capelli per Mahsa Amini: il taglio dei capelli è un'antica cerimonia iraniana per mostrare il proprio lutto. Tale protesta è diventata virale in tutto il mondo è anche a Le Parole, il programma di Massimo Gramellini in onda il sabato su Rai3, la giornalistasi è tagliata inuna ciocca, in segno di solidarietà con le donne iraniane. “Siamo tutte insieme” ha detto- su cui nacque un'aspra polemica per il colore dei capelli durante alcune apparizioni tv - collegata da Parigi. “Non si poteva cominciare con la parola capelli, che ho intuito per prima che avevano un fortissimo significato sovversivo e simbolico. C'è una grande mobilitazione come solidarietà verso le sorelle iraniane. Ci ...

Collegata da Parigi con "Le Parole" - il programma di Massimo Gramellini in onda il sabato dalle 20.20 su Rai3 - la giornalistasi è tagliata in diretta una ciocca di capelli in segno di solidarietà con le donne iraniane, affermando: "Siamo tutte insieme" Questo video è di proprietà di Rai "Le Parole"/ Raiplay.