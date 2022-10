Dopo Kerch | Kiev e gli Usa aspettano di capire che succede a Mosca

IL PUNTO MILITARE GIORNO PER GIORNO 8 ottobre - Il ponte diera considerato un "bersaglio ... quando si vedranno gli effetti sul campo, in Ucraina 22 settembre - L'ombra dell'atomicai ...L'esplosione di ieri sul ponte di, l'unica infrastruttura a collegare la Russia con la Crimea è stato vero e proprio schiaffo per Vladimir Putin che l'ha voluto con tutte le sue forzel'annessione della penisola nel 2014 ...Il NYT rivela: intelligence ucraina dietro l’attacco. La Casa Bianca non commenta ma ribadisce: Putin può chiudere questa guerra oggi, ritirandosi ...Si tratta di una tesi già avanzata anche da fonti del Cremlino secondo le quali la bomba ha causato l’incendio di sette vagoni ferroviari ...