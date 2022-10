Dia fa esplodere l’Arechi al 94? | la Salernitana fa suo lo scontro con l’Hellas

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAllo stadio Arechi lasupera il Verona con un gol all’ultimo respiro di Boulaye Dia. Al 18? granata in vantaggio: filtrante di Bonazzoli per Piatek che calcia all’angolino e realizza l’1-0. Al 31? ci prova Coulibaly con un tiro dal limite bloccato da Montipo’. Al 35? ospiti pericolosi: angolo di Verdi e colpo di testa di Gunter che sbatte sulla traversa. All’11’ della ripresa pareggio del Verona: cross di Doig e colpo di testa vincente di Depaoli. Al 33? ospiti pericolosi con una conclusione dal limite di Verdi che colpisce il palo. Al 49? arriva il gol della: grande sponda di Botheim per Dia che calcia meravigliosamente mirando all’angolo lontano e trova il gol che vale la vittoria finale.– Hellas Verona 2–1 Reti: 18? pt Piatek (S), 11? st De Paoli (V), 49? st Dia ...

