CR7 raggiunge un altro record | l’ha fatto contro l’Everton

(Di domenica 9 ottobre 2022) È in corso la sfida tra Everton e Manchester United, ma a far notizia in questi ultimi minuti è l’ennesimoraggiunto da Cristiano Ronaldo. Nonostante sia partito anche oggi dalla panchina, CR7 è andato a segno portando lo United sull’1-2. Ed è stato proprio grazie a questo gol che il fenomeno portoghese ha tagliato ungrande traguardo. Cristiano Ronaldo Everton Manchester United Con il gol al, Cristiano Ronaldo è diventato il primo calciatore della storia ad aver segnato 700 gol in carriera con squadre di club. Un numero impressionante che ancora una volta dimostra la grandezza di CR7. Questo, inoltre, è stato il primo gol stagione di Ronaldo in Premier League. L’unico finora realizzato dall’ex Juve, ricordiamo, è stato quello in Europa Leagueil Tiraspol. Nicola Morisco