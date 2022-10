Biagio Antonacci | chi è | età | carriera | canzoni | chi è la compagna | ex moglie | figli | Instagram e concerti

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi, che si racconterà a cuore aperto e ripercorrerà le tappe più importanti della sua. Poi, acto dalla sua chitarra, accennerà ad alcuni sui grandi successi e canterà il nuovo singolo ‘Telenovela’. Dagli esordi al debutto diè nato a Milano il 9 novembre del 1963 da padre pugliese e da madre milanese, ma è cresciuto a Rozzano. Giovanissimo ha iniziato a suonare la batteria, poi si è diplomato e si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri. Una volta terminato il corso, ha conosciuto Ron, che lo ha presentato al frontman degli stadio, Gaetano Curreri. Ed è ...

Il cantante italianoe la sua compagna, l'attrice e modella Paola Cardinale, preferiscono tenersi lontani dagli occhi del pubblico. Si ...Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi e dell'attrice Laura Efikian e prima moglie del cantante, oggi sta bene. La coppia ...Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi Biagio Antonacci, che si racconterà a cuore aperto e ripercorrerà ...Biagio Antonacci oggi - domenica 9 ottobre - ospite di Domenica In . Da Mara Venier ripercorrerà le tappe più importanti della sua ...