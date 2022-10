(Di domenica 9 ottobre 2022) La grande atmosfera dei tifosi dell’Atalanta in viaggio, omaggiando le 300 panchine in nerazzurro diInvasione adove si registrano ben 2200 tifosi dell’Atalanta, attualmente direttiil Dacia Arena per sostenere i ragazzi di Gian Piero. Ecco l’atmosfera atalantina che si respira durante la tratta, con l’associazione nerazzurra “Semper In Trasferta” che rendealle 300 panchine del mister di Grugliasco. https://www.instagram.com/tv/CjfX8apr58L/?igshid=YmMyMTA2M2Y= L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Durante il pre - gara Barone ed anche durante lo svolgimento della stessa, gli ultras di casa hanno inneggiato ad alcuni coriil dg viola e lo stesso Commisso, riportante l'epiteto "Terroni". ...di Fabio Gennari La trasferta a Roma contro i giallorossi ha coinvolto circa 600. Sistemati nella zona dei distinti Nord, alla sinistra della Tribuna Monte Mario in uno ...di vetroi ... Atalantini verso Udine. Entusiasmo a mille (con omaggio a Gasperini) - VIDEO Invasione a Udine dove si registrano ben 2200 tifosi dell’Atalanta, attualmente diretti verso il Dacia Arena per sostenere i ragazzi di Gian Piero Gasperini. Ecco l’atmosfera atalantina che si respira ...Fiorentina, terminata per 1-0 in favore dei padroni di casa che ora sono a +11 in classifica sui viola, la formazione fiorentina reclama anche per quanto successo negli spalti.Durante il pre-gara Baro ...