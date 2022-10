9 ottobre 1963 | il disastro del Vajont | “Una ferita ancora aperta”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Accadeva il 9: una frana del Monte Toc precipitava nel bacino provocando un’esondazione che distruggeva il paese di Longarone. Questo si ricorda come ildel. «L’anniversario che si celebra domani 9è unanella carne della nostra terra. Unache ci impedisce di dimenticare quegli uomini e quelle donne che in un attimo persero la vita. Un dramma che si è esteso a tutti coloro che dopo la tragedia sono sopravvissuti nel dolore per la morte dei congiunti, la perdita di affetti e di beni, nell’incomprensione delle dimensioni dell’accaduto e nella difficoltà di portare avanti una legittima richiesta di giustizia». Sono le parole del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in occasione del ...

Alle ore 22.39 del 9un versante del Monte Toc franò sopra il bacino idroelettrico del Vajont, provocando la tracimazione di parte dell'acqua contenuta nell'invaso. A 59 anni dalla tragedia del Vajont – Di Nadia Clementi Abbiamo raccolto la testimonianza di Arnaldo Olivier, classe 1946, uno dei sopravvissuti alla furia dell'acqua di quella sera del 9 ottobre 1963 Foto aerea del Vajont scattata ai giorni nostri. L'unica certezza è che, in questo come in molti altri casi, si tratta di un disastro "annunciato". Un "disastro" che sarebbe stato possibile evitare ...