(Di sabato 8 ottobre 2022) Sono accusati di aver aggredito e picchiato undidi 15 anni, lo scorso 3 ottobre, dopo le lezioni: per questo due minorenni, 15 e 17 anni, risultanoper il reato di lesioni in concorso. Ancora da identificare un terzo presunto complice dell'aggressione costata alla vittima la frattura di una costola e un trauma cranico L'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze Post

Agguato all'uscita dell'istituto Einaudi. Intervengono babbo e figlio: il giovane, colpito, perde un dente. La preside Pignolo: 'Un fatto gravissimo, faremo chiarezza. Altri studenti sono andati in ...Agguato all'uscita dell'istituto Einaudi. Intervengono babbo e figlio: il giovane, colpito, perde un dente. La preside Pignolo: 'Un fatto gravissimo, faremo chiarezza. Altri studenti sono andati in ... Pistoia: aggrediscono e picchiano un compagno di scuola. Indagati e perquisiti un 17enne e un 15enne Sono accusati di aver aggredito e picchiato un compagno di scuola di 15 anni, lo scorso 3 ottobre, dopo le lezioni: per questo due minorenni, 15 e 17 anni, risultano indagati per il reato di lesioni i ...Un 15enne fu aggredito lo scorso 3 ottobre all'uscita dell'istituto Einaudi a Pistoia, per quei fatti sarebbero indagati due minorenni. La vittima è stata ...