Moviola Bologna Sampdoria | l’episodio chiave del match

(Di sabato 8 ottobre 2022)arbitraledelvalido per la 9ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Sintesi- Sampdoria 0 - 0Fischio d'inizio ...A seguire ladi Filippo Grassia. Alle 20.45 il fischio d'inizio di- Sampdoria (Daniele Fortuna e Nicola Zanarini); dalle 21.00 si inserirà in scaletta il basket con l'incontro Pesaro ...Gli episodi chiave della moviola del match tra Bologna e Sampdoria, valido per la nona giornata di Serie A 2022/23. Ad arbitrare la sfida tra rossoblù e blucerchiati è Piccinini di Forlì. Moviola ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...