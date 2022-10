Maneskin | numeri da record in poche ore per ‘The Loneliest’

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) –inarrestabili. Il nuovo singolo, uscito venerdì 7 ottobre, sta macinandoda capogiro. In 36 ore, il solo audio con il testo, ha ottenuto su Youtube oltre 1 milione di visualizzazioni mentre su iTunes è già nella top 5 dei singoli più scaricati in Italia. Questo in attesa dei dati di Spotify. Il brano, suonato in anteprima giovedì 6 ottobre all’Underworld di Camden, a nord di Londra, davanti ai fan esultanti, arriva dopo un’estate costellata di successi fenomenali che ha visto la band esibirsi sui palchi dei principali festival di tutto il mondo, oltre a quello del Global Citizen di New York, degli Mtv Vma’s e molti altri. Con “The Loneliest” i Måneskin tornano a comporre una ballad, il genere di alcuni fra i loro più grandi successi. Tra liriche struggenti e assoli di ...

