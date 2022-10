L’Alleanza Renault-Nissan potrebbe tornare a formarsi?

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 8 ottobre 2022) Alcune indiscrezioni danno per certo il ridel. Ma qual è la verità? Vediamo cosa sappiamo.sta davvero per ri? A dirlo sono i due più autorevoli giornali finanziari al mondo, il Financial Times e il Wall Street Journal. Sembra che i manager die distiano effettuando diversi viaggi tra